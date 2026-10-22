МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Специалисты привели в порядок памятный знак на месте первой шахты Мосметростроя на Русаковской улице, 13а, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в "Максе".
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