Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Гутерриш: действия ХАМАС не оправдывают коллективное наказание палестинцев

Гутерриш: действия ХАМАС не оправдывают коллективное наказание палестинцев

Нападение боевиков ХАМАС на Израиль не оправдывает коллективное наказание палестинского народа. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с трибуны Третьего международного форума «Один пояс - один путь».

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