Война за Ближний Восток началась?

В новом году глобальная напряженность продолжает если не нарастать, то уверенно тлеть. Вчера стало известно, что Катар приостановил на неопределенный срок поставки сжиженного природного газа через акваторию Красного моря.
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