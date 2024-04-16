США для спасения своей экономики разжигают всё новые военные конфликты. Утрата гегемонии дорого обходится американскому бюджету.
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США для спасения своей экономики разжигают всё новые военные конфликты. Утрата гегемонии дорого обходится американскому бюджету.
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