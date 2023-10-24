На поезде под Гибралтаром: Испано-марокканский железнодорожный проект свяжет Мадрид и Касабланку

Национальная марокканская компания по исследованию Гибралтарского пролива (Société Nationale d'Etudes du Détroit de Gibraltar) заявила, что железная дорога между Касабланкой и Мадридом станет следующим этапом развития проекта мегатоннеля под Гибралтаром, призванного соединить транспортные сети двух стран и придать импульс развитию двустороннего сотрудничества в сферах торговли и логистики, сообщило Торгпредство России в Марокко.
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