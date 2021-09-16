Опубликован шорт-лист Букеровской премии 2021 года

Британский «Оскар» в области мировой литературы вручают англоязычным авторам из любой страны мира. В 2021 году в список лауреатов «Букера» вошли романы, действие которых происходит в Шри-Ланке, Южной Африке, Кардиффском заливе, сообщает BBC.