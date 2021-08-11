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Зеленского упрекнули за полет с штабом "под прицелом российских ракет"

Зеленского упрекнули за полет с штабом "под прицелом российских ракет"

president.gov.ua Украинский генерал Сергей Кривонос полагает, что президент Владимир Зеленский допустил серьезную оплошность и нарушил правила безопасности, когда отправился в одном вертолете с другими руководителями страны на остров Змеиный.

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