Фролова: до подготовки поправок к закону о прерывании беременности еще далеко

Комитет по охране здоровья Госдумы в течение этого месяца соберёт все предложения по вопросам урегулирования прерывания беременности, но стоит отметить, что до подготовки поправок в законодательство ещё далеко.
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