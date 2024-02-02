В Архангельской области разрешение на вылов рыбы можно получить онлайн

Оформить заявку на получение разрешения можно будет на портале «Наше Поморье». Сервис заработает в апреле этого годаСервис делает возможным автоматизировать оформление путевок на рыбную ловлю на специально отведенных для этого участках.
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