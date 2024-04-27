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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

В Штатах заявили, что ATACMS на Украине теряют цель и падают от российских РЭБ

В Штатах заявили, что ATACMS на Украине теряют цель и падают от российских РЭБ

ВАШИНГТОН, 27 апреля, ФедералПресс. Переданные Соединенными Штатами Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS с увеличенной дальностью при использовании ВСУ внезапно теряют цель и падают из-за российских РЭБ.

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