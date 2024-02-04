РИА Новости: ФСБ возбудила против экс-депутата Госдумы Пономарева дело о госизмене

Расследование идет и по другим статьям УКФедеральная служба безопасности возбудила против экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева* (признан иноагентом) несколько уголовных дел: о госизмене в форме перехода на сторону противника, участии в террористической организации, о призывах к терроризму и о призывах к деятельности против безопасности России.
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