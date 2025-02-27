Дональд Трамп анонсировал переговоры о возвращении территорий Украине

Об этом он заявил во время встречи с премьером Великобритании Киром Стармером Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал предстоящие переговоры о том, «много ли территорий могут быть возвращены» Украине, передает издание «Парламентская газета».
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