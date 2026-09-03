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Царьград

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Всемирный совет по золоту сообщил об увеличении покупок на 23 тонны

Всемирный совет по золоту сообщил об увеличении покупок на 23 тонны

В июле мировые центробанки увеличили запасы золота на 23 тонны. Народный банк Китая закупил 20 тонн, а Банк России продал 6 тонн.

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