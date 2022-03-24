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Алекса Книрим о победе на ЧМ-2022: «Всегда об этом мечтала, но даже не думала, что это реально. Горжусь, что мы сделали это»

Американские фигуристы Алекса Книрим и Брендон Фрэйзер поделились эмоциями от победы на чемпионате мира-2022 в Монпелье.

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