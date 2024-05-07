Росреестр оформляет имущество на территории ДНР, ЛНР и Запорожья через центры госуслуг в Москве

В столичных центрах «Мои документы» для физических лиц теперь доступна услуга Росреестра по государственному кадастровому учету и/или государственной регистрации прав на недвижимое имущество, расположенное в новых регионах России.
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