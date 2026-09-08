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Сводка на 8 сентября! Активное движение на фронте: Прорыв к Дружковке, бои за Лиман, ВСУ стягивают резервы

Сводка на 8 сентября! Активное движение на фронте: Прорыв к Дружковке, бои за Лиман, ВСУ стягивают резервы

Атаки беспилотников по регионам России Одним из наиболее заметных событий стала массированная атака беспилотников на российские регионы.

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