Сводка на 8 сентября! Активное движение на фронте: Прорыв к Дружковке, бои за Лиман, ВСУ стягивают резервы

Атаки беспилотников по регионам России Одним из наиболее заметных событий стала массированная атака беспилотников на российские регионы.
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