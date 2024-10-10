Новая модель машинного обучения меняет метод обработки данных звёзд Млечного Пути

Учёные из Института астрофизики имени Лейбница в Потсдаме (AIP) и Института космических наук Барселонского университета (ICCUB) представили новую модель машинного обучения для эффективной обработки данных по 217 миллионам звёзд, наблюдавшихся в ходе миссии Gaia.