Надаль о полуфинале РГ против Джоковича: «Такие матчи заставляют показывать лучший теннис. Отрицательная сторона в том, что это очень сложно»

13-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль прокомментировал полуфинал против Новака Джоковича. Они встретятся 58-й раз в карьере (29:28 в пользу серба) и девятый – на «Ролан Гаррос» (7:1 в пользу испанца).
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