Подразделения МТО Восточного военного округа обеспечили паромную переправу около 1000 единиц техники через реку Зея

Военнослужащие обеспечивают переправу через реку Зея различных грузов, строительной техники, в том числе тяжелых самосвалов с грунтом для отсыпки полевых лагерей, автопарков и автомобильных дорог.
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