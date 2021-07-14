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Подразделения МТО Восточного военного округа обеспечили паромную переправу около 1000 единиц техники через реку Зея

Подразделения МТО Восточного военного округа обеспечили паромную переправу около 1000 единиц техники через реку Зея

Военнослужащие обеспечивают переправу через реку Зея различных грузов, строительной техники, в том числе тяжелых самосвалов с грунтом для отсыпки полевых лагерей, автопарков и автомобильных дорог.

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