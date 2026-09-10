Конец эпохи «ценных иностранных невидимок»? Почему Россия стремится перевести миграционный учёт на тотальный цифровой контроль

Эра, когда мигрант-нарушитель мог просто прийти к посредникам, купить все необходимые бумажки и справки, получить фиктивную регистрацию в «резиновой» квартире и спокойно исчезнуть в мегаполисе, похоже, подходит к своему логическому завершению.