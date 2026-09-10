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Аргументы недели

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Конец эпохи «ценных иностранных невидимок»? Почему Россия стремится перевести миграционный учёт на тотальный цифровой контроль

Конец эпохи «ценных иностранных невидимок»? Почему Россия стремится перевести миграционный учёт на тотальный цифровой контроль

Эра, когда мигрант-нарушитель мог просто прийти к посредникам, купить все необходимые бумажки и справки, получить фиктивную регистрацию в «резиновой» квартире и спокойно исчезнуть в мегаполисе, похоже, подходит к своему логическому завершению.

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