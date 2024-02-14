Путин назвал Такера Карлсона опасным человеком

МОСКВА, 15 февраля, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин заявил, что у него не было возможности вести острый диалог с американским журналистом Такером Карлсоном, но он благодарен ему за возможность транслировать позицию Москвы Западу.
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