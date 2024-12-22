Молчание после "тайного приказа Герасимова" прервано: ССО КНДР под Херсоном. Форсирование Днепра, начало штурма. Кадры с эшелонами СЯО KN-15

Вскоре после того, как Киев заявил, что русские войска форсировали Днепр и начали жесточайший штурм Херсона, в Сети появились кадры перемещения эшелонов северокорейской военной техники по железной дороге - утверждается, что на кадры попали не только 170-мм САУ "Коксан", но и ракеты средней дальности KN-15, способные нести ядерный запал.