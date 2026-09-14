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Татар-информ

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Кравцов заявил, что школы продолжат работать во время выборов

Кравцов заявил, что школы продолжат работать во время выборов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» Российские школы, в которых во время выборов будут работать избирательные участки, продолжат занятия в обычном режиме, если в зданиях удастся разделить потоки учеников и избирателей.

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