Отзывы реальных владельцев Dongfeng Shine Max: разноцветный букет Гладиолусов

Начало продаж модели Dongfeng Shine Max в августе 2023 года нельзя назвать случайным совпадением. Хоть сама марка в России не очень заметна и востребована, но модель стремится попасть практически в пустую нишу.
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