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Царьград

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Сырский доложил Зеленскому о переброске в Курскую область 50 тысяч русских солдат

Сырский доложил Зеленскому о переброске в Курскую область 50 тысяч русских солдат

Главком ВСУ Александр Сырский отчитался президенту Украины о текущей ситуации в курском приграничье и на фронте.

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