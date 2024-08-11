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Культуромания

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Божена Рынска обвинила Укупника в «российском жлобстве»

Божена Рынска обвинила Укупника в «российском жлобстве»

Блогер Божена Рынска обвинила российского артиста Аркадия Укупника в «российском жлобстве». В своем Telegram-канале она опубликовала фотографию припаркованного автомобиля, принадлежащего Укупнику, который занял три места для инвалидов рядом с супермаркетов в Юрмале.

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