Божена Рынска обвинила Укупника в «российском жлобстве»

Блогер Божена Рынска обвинила российского артиста Аркадия Укупника в «российском жлобстве». В своем Telegram-канале она опубликовала фотографию припаркованного автомобиля, принадлежащего Укупнику, который занял три места для инвалидов рядом с супермаркетов в Юрмале.