Женские страсти
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Женские страсти

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Новый кодекс: 10 принципов взаимодействия с ИИ в психологии

Новый кодекс: 10 принципов взаимодействия с ИИ в психологии

Глобальный альянс психологов (GPA) — сеть, объединяющая более 80 национальных и международных психологических групп по всему миру — разработал рекомендации для практикующих психологов, которым приходится работать в условиях стремительного развития ИИ и его глубокого влияния на все сферы жизни, в том числе и на практику психологии.

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