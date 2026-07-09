Новый кодекс: 10 принципов взаимодействия с ИИ в психологии

Глобальный альянс психологов (GPA) — сеть, объединяющая более 80 национальных и международных психологических групп по всему миру — разработал рекомендации для практикующих психологов, которым приходится работать в условиях стремительного развития ИИ и его глубокого влияния на все сферы жизни, в том числе и на практику психологии.