Немецкий таблоид в новой публикации подчеркивает усталость Запада от военного конфликта на Украине. Все больше стран сокращают объемы помощи или вовсе, как Словакия, отказываются безвозмездно поддерживать киевский режим.
Spiegel: «финальная битва» ВСУ состоится весной 2024 года
Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Так и будет, будут пытаться навязать переговоры, а сами готовится к новым боевым действиям, главное не повестись на это и дальше продолжить сво
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8 час.
Nazim Ярмагомедов
Смерь Укрофашизму,Зеля капут!
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7 час.
Надежда
Как, а разве ее еще не было?)🙄)
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3 час.
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