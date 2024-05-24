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Стало известно, почему Норвегия закрывает границы для российских туристов

Стало известно, почему Норвегия закрывает границы для российских туристов

Стало известно, почему Норвегия закрывает границы для российских туристов Ирина ОрлонскаяВице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму и генеральный директор туроператора Space Travel, Артур Мурадян, заявил, что попытка закрыть Норвегию от российских туристов обречена на провал.

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