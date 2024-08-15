Сделать жизнь одиноких россиян финансово невыгодной (с)

Пульхерия Djem

Пожилым одиноким людям итак очень тяжело, и помощи ждать неоткуда. Тянут лямку,"доживают",скудно ,серо ,печально. Так давай, государство ,добивай! Они работали на тебя за низкие зарплаты, теперь ,в старости, когда нужны, лекарства ,уход, хорошее питание. Добей, усложни ЕЩЁ их жизнь. Что-то долго они живут .А ты ,государство ,знаешь о каждой личной трагедии этих немощных и несчастных людей??? богуцкая ,а вдруг ты останешься на старости ОДНА???