Усложнить жизнь россиян, не состоящих в браке, «чтобы на каждом шагу человек чувствовал, что ему невыгодно жить одному» предложила недавно первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Сделать жизнь одиноких россиян финансово невыгодной (с)
Комментарии
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Пульхерия Djem
Пожилым одиноким людям итак очень тяжело, и помощи ждать неоткуда. Тянут лямку,"доживают",скудно ,серо ,печально. Так давай, государство ,добивай! Они работали на тебя за низкие зарплаты, теперь ,в старости, когда нужны, лекарства ,уход, хорошее питание. Добей, усложни ЕЩЁ их жизнь. Что-то долго они живут .А ты ,государство ,знаешь о каждой личной трагедии этих немощных и несчастных людей??? богуцкая ,а вдруг ты останешься на старости ОДНА???
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16 час.
Ирина Черных
Вы правы. Похоже, что предложения чиновников исходят из того, что их (чиновников) много, но их должен кто-то кормить, поэтому платите налоги, заводите семьи, рожайте детей, которые тоже будут платить налоги. Ютуб, наверное, тоже для этих целей загубили, чтобы люди не отвлекались от главной задачи.
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14 час.
Лариса Кирюхина
Умирайте дети за интересы чиновников.....
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12 час.
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