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«Локомотив» отдал 20-летнего хавбека Гердта «Родине» в аренду

Арсений Гердт проведет еще один сезон в аренде.  « Локомотив » объявил о переходе 20-летнего полузащитника в « Родину ».

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