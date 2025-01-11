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FinFax - Новости банков и вкладов

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Новости 2025: Россия запускает новую программу поддержки ментального здоровья

Новости 2025: Россия запускает новую программу поддержки ментального здоровья

Если перед вами сложное решение о значителньой покупке или инвестировании, важно осознавать, что оно основано на тщательно проработанном анализе информации и не является импульсивной реакцией, так как последствия могут оказаться значительными.

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