В самой высшей точке Земли ударили 200 тысяч молний за 11 часов

В начале 2022-го года за 11 часов было зафиксировано 192 000 вспышек молний. Явление наблюдали с помощью спутников GOES-17 Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Himawari-8 японского метеорологического агентства.
В начале 2022-го года за 11 часов было зафиксировано 192 000 вспышек молний. Явление наблюдали с помощью спутников GOES-17 Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) и Himawari-8 японского метеорологического агентства.
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