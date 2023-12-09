ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 09.12.2023

АЛЕКСАНДР ОРЛОВ На Авдеевском направлении удалось выбить противника с позиций в районе Очеретино На Авдеевском направлении подразделения российской армии смогли добиться успеха вдоль двух лесополос в направлении села Очеретино.
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