Суббота. Наконец-то) С самого утра можно отметить оптом три праздника – День вьюги, День снеговика и День кофейного гурмана.
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Суббота. Наконец-то) С самого утра можно отметить оптом три праздника – День вьюги, День снеговика и День кофейного гурмана.