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Царьград

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За пять лет Дюжев потерял почти всю семью. Хотел уйти в монастырь. Но слово настоятеля изменило его жизнь

За пять лет Дюжев потерял почти всю семью. Хотел уйти в монастырь. Но слово настоятеля изменило его жизнь

За пять лет жизнь Дмитрия Дюжева превратилась в череду похорон. Оставшись в абсолютной пустоте, актёр, спасаясь от безумия, уехал в Оптину пустынь и был готов принять постриг, чтобы отмолить грехи семьи.

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