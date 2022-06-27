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Apple вернёт приставку Plus в названиях iPhone после пяти лет отсутствия. Новая модель грядущей линейки будет называться iPhone 14 Plus

Apple вернёт приставку Plus в названиях iPhone после пяти лет отсутствия. Новая модель грядущей линейки будет называться iPhone 14 Plus

Компания Apple вернётся к старому принципу именования своих смартфонов. Источник утверждает, что новая модель линейки iPhone 14 будет называться не iPhone 14 Max, как считалось ранее, а iPhone 14 Plus.

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