Apple вернёт приставку Plus в названиях iPhone после пяти лет отсутствия. Новая модель грядущей линейки будет называться iPhone 14 Plus

Компания Apple вернётся к старому принципу именования своих смартфонов. Источник утверждает, что новая модель линейки iPhone 14 будет называться не iPhone 14 Max, как считалось ранее, а iPhone 14 Plus.
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