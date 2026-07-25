Кубинские ритмы и атлетические рекорды: как Тюмень отпраздновала свое 440-летие

ТЮМЕНЬ, 25 июля, ФедералПресс. Тюмень торжественно и с размахом отметила свое 440-летие. Чтобы вместе с родным городом почтить эту знаменательную дату, на трех центральных площадках собрались тысячи жителей и гостей областной столицы, передает «ФедералПресс».
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