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Кубинские ритмы и атлетические рекорды: как Тюмень отпраздновала свое 440-летие

Кубинские ритмы и атлетические рекорды: как Тюмень отпраздновала свое 440-летие

ТЮМЕНЬ, 25 июля, ФедералПресс. Тюмень торжественно и с размахом отметила свое 440-летие. Чтобы вместе с родным городом почтить эту знаменательную дату, на трех центральных площадках собрались тысячи жителей и гостей областной столицы, передает «ФедералПресс».

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