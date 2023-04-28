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Направленные в зону проведения специальной военной операции новейшие российские танки Т-14 «Армата» благодаря примененным техническим решениям могут быть невидимы для противника и оснащены передовым вооружением и современной бронезащитой, пишет The Sun

Направленные в зону проведения специальной военной операции новейшие российские танки Т-14 «Армата» благодаря примененным техническим решениям могут быть невидимы для противника и оснащены передовым вооружением и современной бронезащитой, пишет The Sun

﻿﻿Новейшие российские танки Т-14 «Армата», направляемые в зону проведения специальной войсковой операции, благодаря примененным техническим решениям могут быть невидимы для противника и оснащены передовым вооружением и современной броневой защитой.

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