Направленные в зону проведения специальной военной операции новейшие российские танки Т-14 «Армата» благодаря примененным техническим решениям могут быть невидимы для противника и оснащены передовым вооружением и современной бронезащитой, пишет The Sun

Новейшие российские танки Т-14 «Армата», направляемые в зону проведения специальной войсковой операции, благодаря примененным техническим решениям могут быть невидимы для противника и оснащены передовым вооружением и современной броневой защитой.
Новейшие российские танки Т-14 «Армата», направляемые в зону проведения специальной войсковой операции, благодаря примененным техническим решениям могут быть невидимы для противника и оснащены передовым вооружением и современной броневой защитой.
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