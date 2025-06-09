В России захотели по-новому оказывать медицинскую помощь раненым добровольцам СВО

В России захотели по-новому оказывать медицинскую помощь раненым добровольцам специальной военной операции (СВО) на Украине и дать им право лечиться в военных госпиталях после завершения действия контракта, передает РИА Новости.
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