Американцев не готовят к «дискомбомбуляции», пожаловался учёный

Очередной перевод стрелок часов в США сильнее заметят те, кто к нему не подготовился, правительству надо подумать о мерах предупреждения граждан, сказал доктор Дэвид Прерау, который консультировал конгресс при работе над законом об отказе от зимнего времени.
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