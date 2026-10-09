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Русская весна

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Американцев не готовят к «дискомбомбуляции», пожаловался учёный

Американцев не готовят к «дискомбомбуляции», пожаловался учёный

Очередной перевод стрелок часов в США сильнее заметят те, кто к нему не подготовился, правительству надо подумать о мерах предупреждения граждан, сказал доктор Дэвид Прерау, который консультировал конгресс при работе над законом об отказе от зимнего времени.

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