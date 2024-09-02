В Грузии мир перевернулся вверх дном — экс-посол США

Процесс поворачивания Грузии от Запада продолжался несколько лет, но особо вызывающим он стал после принятия закона об иноагентах, 2 сентября заявил бывший посол США в Грузии Ян Келли на 8-й Тбилисской международной конференции «2024 — решающий год».