УЕФА объявил бойкот турнирам ФИФА из-за планов Инфантино продать права на ЧМ

Все 55 членов УЕФА единогласно решили бойкотировать турниры ФИФА. Причиной стали планы главы организации Джанни Инфантино продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам, сообщили в пресс-службе ассоциации.
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