В Тинькофф-банке ответили на слухи о разрыве сотрудничества с Ивлеевой после голой вечеринки

В Тинькофф Банке ответили на слухи о прекращении сотрудничества с блогером Анастасией Ивлеевой. В пресс-службе кредитного учреждения Daily Storm заявили, что сообщения об этом — спекуляция, она никогда не была амбассадором компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии