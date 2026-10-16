На Ямале 272 семьи участников СВО реализовали жилищные сертификаты по двум региональным программам. Еще 83 семьи получили помощь по другим окружным программам.
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