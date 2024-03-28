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Мостовой отреагировал на выход Грузии на Евро-2024

Мостовой отреагировал на выход Грузии на Евро-2024

Александр Мостовой рассказал, что болел за сборную Грузии в стыковых матчах отбора Евро-2024. Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой поделился мыслями о выходе сборной Грузии на Евро-2024.

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