Российский импорт в Казахстан за восемь месяцев текущего года достиг 13,2 миллиарда долларов, что вывело страну на первое место среди поставщиков товаров на казахстанский рынок.
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