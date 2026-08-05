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Инвестор из «Игры на понижение» предрек новый обвал американского рынка

Инвестор из «Игры на понижение» предрек новый обвал американского рынка

Инвестор Майкл Бьюрри, который много раз предсказывал обвалы на американском фондовом рынке и известен как прототип героя фильма «Игра на понижение», на фоне роста индекса S&P 500 на 1,9 процента до новых рекордных максимумов предрек опасность нового краха «по сценарию 1987 года».

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