Инвестор из «Игры на понижение» предрек новый обвал американского рынка

Инвестор Майкл Бьюрри, который много раз предсказывал обвалы на американском фондовом рынке и известен как прототип героя фильма «Игра на понижение», на фоне роста индекса S&P 500 на 1,9 процента до новых рекордных максимумов предрек опасность нового краха «по сценарию 1987 года».