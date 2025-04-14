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В США правозащитники подали иск в суд на власти за введение пошлин

В США правозащитники подали иск в суд на власти за введение пошлин

Американская правозащитная организация Liberty Justice Center обратилась с иском в суд США по международной торговле, требуя признать неправомерность введения президентом Дональдом Трампом дополнительных пошлин.

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