В США правозащитники подали иск в суд на власти за введение пошлин

Американская правозащитная организация Liberty Justice Center обратилась с иском в суд США по международной торговле, требуя признать неправомерность введения президентом Дональдом Трампом дополнительных пошлин.
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