Арка Тита, посвящённая разграблению ИерусалимаДвойные стандарты и лицемерие не могут друг без друга.
Лицемерие и двойные стандарты-признаки нацизма
Комментарии
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Gennady Sokolovsky
"что «еврей не может быть нацистом». Ещё как может!" 150 ТЫСЯЧ евреев воевали в СС. И кто ещё что-то будет говорить???????
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15 час.
ШБ
Шер Бабаев
О том, сионисты сотрудничали и гитлеровской Германии факт! Мало того после второй мировой войны они выступали сателлитом США в ее разбойничьих агрессиях всем известно. Кроме, израильские ястребы тесно сотрудничали с режимов апартеидом Южноафриканской республикой и другими профашистскими хунтами по асему миру...
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12 час.
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