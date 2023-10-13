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Лицемерие и двойные стандарты-признаки нацизма

Лицемерие и двойные стандарты-признаки нацизма

Арка Тита, посвящённая разграблению ИерусалимаДвойные стандарты и лицемерие не могут друг без друга.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
&quot;что «еврей не может быть нацистом». Ещё как может!&quot; 150 ТЫСЯЧ евреев воевали в СС. И кто ещё что-то будет говорить???????
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15 час.
ШБ
Шер Бабаев
О том, сионисты  сотрудничали и гитлеровской Германии факт! Мало того после второй мировой войны они выступали сателлитом США в ее разбойничьих агрессиях всем известно. Кроме, израильские ястребы  тесно сотрудничали с режимов апартеидом Южноафриканской республикой и другими профашистскими хунтами по асему миру...
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