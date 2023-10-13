Лицемерие и двойные стандарты-признаки нацизма

"что «еврей не может быть нацистом». Ещё как может!" 150 ТЫСЯЧ евреев воевали в СС. И кто ещё что-то будет говорить???????

ШБ

Шер Бабаев

О том, сионисты сотрудничали и гитлеровской Германии факт! Мало того после второй мировой войны они выступали сателлитом США в ее разбойничьих агрессиях всем известно. Кроме, израильские ястребы тесно сотрудничали с режимов апартеидом Южноафриканской республикой и другими профашистскими хунтами по асему миру...